Patro Eisden behaalt licentie voor Challenger Pro League

Patro kreeg maandagmiddag positief licentieadvies van licentiemanager Nils Van Brantegem. De Maaslanders pronken momenteel aan de leiding in eerste nationale en staan op een zucht van promotie. Afgelopen weekend lieten achtervolgers Luik en La Louvière punten liggen waardoor Patro in het klassement 17 punten uitloopt op plek vier. De eerste drie clubs (met licentie voor 1B) promoveren rechtstreeks. Patro kan in het huidige scenario op vijf speeldagen van het einde al zeker zijn van promotie naar het profvoetbal.