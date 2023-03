De klassiekers zullen zich de komende weken snel opstapelen, zondag is het tijd voor Gent-Wevelgem. Bij afwezigheid van Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel krijgt Wout van Aert de uitgelezen kans om in Wevelgem te mogen vieren, maar er zijn veel kapers op de kust. Wie kroont zich in Flanders Fields tot winnaar van Gent-Wevelgem?