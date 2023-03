Tongeren bestrijdt paardenkastanjemineermot op ecologische wijze

Om verdere aantasting van de paardenkastanjebomen te voorkomen, is het belangrijk de paardenkastanjemineermot te bestrijden. Tongeren kiest ervoor om dit op een ecologische wijze te doen door het aanbrengen van boomlijmband. Hiermee werd gestart in het Pliniuspark (Hal P). Deze week volgen alle Paardenkastanjebomen in Tongeren.

De boomlijmband bestaat uit recycleerbare plastic, aan beide zijden van een kleefstof voorzien. De kleefstof is niet toxisch, waterafstotend en droogt niet uit onder warme omstandigheden. De speciaal geselecteerde kleur is erg attractief voor de meeste vliegende insecten. Hierdoor gaan ze graag landen op het plastic, vervolgens blijven ze kleven en uiteindelijk sterven ze. De hoogte van 30 cm is nodig om de vrouwtjes van de paardenkastanjemineermotten, die niet kunnen vliegen maar naar boven kruipen, uit de bomen te houden. Ze springen letterlijk over boombanden die minder hoog zijn waardoor het effect verloren gaat. Bovendien is de boomlijmband ook handig omdat de gevangen vrouwtjes feromonen vrijgeven en zo de mannetjes lokken. Daardoor zullen ook de mannelijke motten aan de lijmband blijven kleven.