CBM uit Beringen mag naar Houston (VS) na finalewinst in First Lego League

Het was de eerste keer dat het Spectrumcollege Campus Beringen Middenschool meedeed aan de First Lego League. Op de Limburgse finale in december hebben ze de derde plaats behaald waardoor ze konden deelnemen op 18 maart aan de BeLux-Championship in Genk.

In de STEM-klassen van het eerste jaar is de school op zoek gegaan naar leerlingen die hieraan wilden meewerken. Alles zou buiten de schooluren moeten gebeuren. Uiteindelijk werden acht leerlingen geselecteerd. Deze acht leerlingen hebben tijdens elke middagpauze, woensdagnamiddag en ook een aantal dagen tijdens de vakanties hard gewerkt om een robot te bouwen en te programmeren die de verschillende missies correct kon uitvoeren. Voor het innovatief project hebben ze hulp gekregen van alle STEM-klassen. De leerlingen van deze klassen hebben krantenartikels gezocht en bij elkaar gelegd. Hieruit is het idee gekomen om de Avonturenberg in Beringen om te bouwen tot een 'Energy mountain' met de bedoeling het tekort aan energie en de dure energieprijzen op te vangen. De leerlingen zijn bij verschillende bedrijven gaan aankloppen voor extra informatie. Ilumen heeft het team een bezoek gebracht en extra informatie gegeven hoe ze zonnepanelen en de opslag van elektriciteit in hun project konden realiseren.In december trokken de leerlingen naar de Limburgse finale. Na deze regiofinale hebben ze rekening gehouden met de commentaren van de jury en hebben ze het programmeren en de bouw van de robot verbeterd. Wanneer de leerlingen op de BeLux-finale de andere teams zagen aankomen, waren ze echt onder de indruk en begon er toch twijfel te komen. De schrik zat er zeker in maar ze hebben elkaar aangemoedigd en zijn er voor gegaan. Er waren zeker ups en downs gedurende de wedstrijddag, maar op het einde mochten ze de beker in de lucht steken.Aan deze eerste plaats is ook een ticket voor de finale in Housten (VS) verbonden. Hoe dit nu verder gaat, is nog niet duidelijk, want ze hebben een flink bedrag nodig hebben om daar te geraken. Deze finaledag zal plaatsvinden op 19-22 april.