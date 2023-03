Onze tv-tips: het laatste weekend, een vampier en een Belgische spierbundel

De Weekenden

Canvas, di, 21.20u

De voorbije weken leerden we een aantal mensen kennen die voor een belangrijke verandering in hun leven stonden. Vanavond komen ze voor de allerlaatste keer samen en verneem je hoe hun leven er nu uitziet. Zo is Cis reeds verhuisd naar Antwerpen. Marijke is tot de conclusie gekomen dat wonen in de Ardennen ook nadelen heeft en Dana heeft groot nieuws: ze heeft een date.

De Kroongetuigen

VTM, di, 21.45u

Begin jaren 70. In Muizen bij Mechelen heerst paniek. In een periode van acht maanden tijd worden meerdere vrouwen aangevallen en verkracht. De politie heeft er geen idee van wie de dader is. Dan is er een lijk. Naast andere verwondingen blijkt de vrouw in beide borsten gebeten. Er wordt meteen een grootschalig onderzoek opgestart naar de vampier van Muizen. Een bloedstollend truecrime-verhaal.

Kickboxer

VTM4, di, 20.35u

Een guilty pleasure voor de heren. Jean-Claude van Damme stond eind jaren 80 op het toppunt van zijn roem met deze vechtsportfilm. Hoewel de acteur geen Marlon Brando is qua acteervaardigheden, is het wel steeds een genot om naar te kijken tijdens de vechtscènes. In deze actiefilm gaat het over een vechtersbaas die wraak neemt op een Thaise kampioen die zijn broer lam heeft geslagen.(tove)