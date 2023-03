15 dagen rijverbod voor trucker die Yvo doodreed: “Hij rijdt niet meer. Zelfs niet met een motorfiets”

Drie maanden cel met uitstel en een effectief rijverbod van 15 dagen. Dat is het verdict voor de Nederlandse vrachtwagenbestuurder die fietser Yvo Meuwis in Pelt aanreed. Op het proces in de Beringse politierechtbank hielden zowel nabestaanden als beklaagde het niet droog.

Het ongeval gebeurde op 14 februari vorig jaar in Overpelt. Op klaarlichte dag reed de 63-jarige Nederlander het slachtoffer aan op de Fabrieksstraat zonder hem voorrang te verlenen. Yvo Meuwis fietste in de richting van Lommel en de vrachtwagen met oplichter kwam van de afrit van de Noord-Zuid. “Ik wou naar rechts rijden, schatte de situatie in, zag niets en stopte. Nog eens keek ik, en weer zag ik niks, om vervolgens rechtsaf te slaan. Ik reed door en voelde iets aan mijn camion. Eerst dacht ik dat er iets kapot was. Bij het uitstappen merkte ik niks. Ik ging om, en daar lag de man. Ik had hem niet gezien”, stamelde de Nederlander op het proces.

Psychologische begeleiding

Net als de nabestaanden was de dader zwaar onder de indruk van het ongeval. “Er is een hoop miserie langs de twee kanten”, merkte ook de rechter op die het had over een jammerlijk ongeval. De trucker krijgt sinds het ongeval psychologische begeleiding. “Hij rijdt met geen enkel voertuig meer. Zelfs niet met een motorfiets”, sprak zijn advocaat in Beringen. Vroeger doorkruiste de Nederlander Europa met zijn vrachtwagen. “Nooit heeft hij een ongeval veroorzaakt. Het is gebeurd op het foute moment op de foute plaats.”

Schadevergoeding

De politierechter hield in het vonnis rekening met de omstandigheden en het onberispelijk gedrag van de man. Hij legde de Nederlander drie maanden cel met volledig uitstel op. Dat is de minimumstraf voor dodelijke ongevallen waarbij er geen verzwarende omstandigheden zijn als bijvoorbeeld dronkenschap of overdreven snelheid. Daarnaast kreeg de Nederlander een effectief rijverbod van 15 dagen opgelegd en een boete van 4.000 euro, waarvan de helft met uitstel. Op een later tijdstip bepaalt de rechtbank de te betalen schadevergoeding nadat de verzekeringsmakelaar van Yvo’s dochter, tot grote ergernis van de politierechter, nauwelijks medewerking verleende.