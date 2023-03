337 bestuurders geflitst bij controles in Hasselt

Hasselt

Bij snelheidscontroles op de Kuringersteenweg in Hasselt zijn vorige zondag 227 bestuurders geflitst. Tijdens de actie passeerden er 622 voertuigen. 36% van alle bestuurders die passeerden in die zone 50 reed sneller dan toegelaten. Er waren ook nog controles op de Luikersteenweg en de Kempische steenweg. Het totaalaantal overtreders was 337 op 2.457 gecontroleerden. Eén van de bestuurders reed 123 km/u waar maximaal 70 km/u mocht op de Kempische Steenweg. maw