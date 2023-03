Meteen titanenduel in Ronde van Catalonië: Primoz Roglic verslaat Remco Evenepoel in openingsetappe

Het staat 1-0 in de match tussen Primoz Roglic en Remco Evenepoel. Aan het einde van een één kilometer lange machtsspurt bergop was de Sloveen net iets sneller dan de wereldkampioen die van frustratie op zijn stuur bonkte. Daarmee is de Sloveen de eerste winnaar én leider in de Ronde van Catalonië. Voor wereldkampioen Evenepoel eindigde een rimpelloze koersdag met een ontgoocheling die hij al snel kon plaatsen.

Dinsdagmiddag is het andere koek. Dan krijgen we de slotklim naar Vallter (hoogte 2235 meter), die zich tegelijk aankondigt als een eerste veldslag hoog in de bergen tussen de wereldkampioen en de onaantastbare heerser van Tirreno-Adriatico.

Pas bij de tweede versnelling van Roglic moest Remco Evenepoel het hoofd buigen, al moeten we erbij zeggen dat de wereldkampioen pas naar voren kwam toen Ilan Van Wilder in de sprint plafonneerde.

Primoz Roglic was vooral content omdat hij voor de eerste keer in de Ronde van Catalonië een etappe won. “Dit is altijd leuk hé”, opende de Sloveen, die dit seizoen al vijf zeges in acht koersdagen telt. “Of het nu al voor de bakker is? Laat ons dag per dag bekijken. Er volgen nog zes lastige dagen”, aldus de 33-jarige Roglic.

Plapp niet gestart

Ineos-Grenadiers had vanochtend andere zorgen. Luke Plapp raakte niet eens aan de start van deze WorldTour-ronde. De tweevoudige Australische kampioen op de weg werd in de nacht van zondag op maandag ziek. Waardoor Geraint Thomas en de wederoptredende Egan Arley Bernal al direct een belangrijke pion verloren. Al zei de Colombiaan meteen dat hij het “dag per dag bekijkt”.

Over het koersverloop zelf kunnen we kort zijn. Dit was de kroniek van de aangekondigde massaspurt waaraan amper wat topspurters deelnamen, want die zitten niet in de Ronde van Catalonië - die altijd al zeer zwaar van profiel was. Cofidis probeerde de hele dag de controle over de wedstrijd te houden in functie van Bryan Coquard, die in deze Catalaanse badstad een geknipte finish vond.

Rune Herregodts in vlucht van de dag

Veel herrie om in de vlucht van de dag te raken, was er niet. Al na zeven kilometer gaf het peloton vrijgeleide aan Rune Herregodts (Intermarché – Circus – Wanty Gobert), Oscar Onley (Team DSM), thuisrenner Miquel Pau (Kern Pharma), Jetse Bol (Burgos-BH) en Alessandro De Marchi (Jayco-Alula) om voorop te rijden. Maar uiteindelijk wilden Cofidis en Alpecin-Deceuninck geen moment dat deze vlucht het tot de streep in Sant Feliu de Guixols zou uitzingen. Rune Herregodts kwam de eerste twee klimmetjes als eerste boven, maar zou uiteindelijk de bolletjestrui moeten laten aan… Jetse Bol.

Op zestig kilometer van het einde probeerde een tandem van Euskaltel-Euskadi, Txomin Juaristi en Ibai Azurmendi, vergeefs de oversteek naar de leiders te maken die op dat moment maar driekwart minuut voorsprong hadden. Door die actie verdubbelde de voorsprong, maar de vijf wisten wel dat ze vogels voor de kat waren - want Sant Feilu de Guixols staat nu eenmaal gelijk met een ontzettend lastige sprint bergop.

Zware valpartij

Onder impuls van Jumbo-Visma was de hergroepering op zes kilometer van het einde een feit. De vlucht van 152 km lang zat erop. Miquel Pau, geboren en getogen in Gerona, had zich al vroeger terug laten zakken. De laatste tien kilometer kwam Pieter Serry in functie van Remco Evenepoel ook mee het tempo voorin het peloton bepalen en zagen we in de voorbereiding van de sprint vooral de treintjes van de klassementsrenners die hun kopman voorin wilden houden.

Direct na de hergroepering kregen we een val met een dozijn renners waaronder Dario Cataldo, Michael Storer, José Joaquin Rojas en Anthony Delaplace die stevig werden geraakt. Bij de klassementsrenners was Adam Yates (UAE Team Emirates) het grootste slachtoffer. Hij liep later binnen, zodat zijn team alleen nog João Almeida als klassementsrenner overhoudt.

In de sprint was Roglic vervolgens de beste voor Evenepoel. Met ook nog Maxim Van Gils (vierde), Ilan Van Wilder (achtste) en Milan Menten (negende) plaatsten zich vier landgenoten in de top tien.