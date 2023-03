Tophotels zitten tijdens Vlaams voorjaar vol wielerploegen, behalve Bahrein Victorious: “Ik vind het fantastisch”

De grote teams logeren tijdens de Vlaamse wielerweken in tophotels, de World Tour-ploeg van Bahrein Victorious kiest voor de vakantiewoning van Magda Capelle in Moen. — © Bas De Wilde

Zwevegem

Met de Vlaamse koersen die vanaf woensdag op de agenda staan, zoeken alle zowat alle profploegen uit het wielercircuit een stekje in en rond Vlaanderen. Doorgaans kamperen ze in en rond de tophotels van de streek, behalve de ploeg van Bahrein Victorious: die kiest voor het tweede opeenvolgende jaar voor de vakantiewoning Trimaarzate aan de Poeldries in Moen. “Ik geef ze groot gelijk”, zegt eigenares Magda Capelle.