Gezien bij Ella Leyers (die de trend oppikte op Tiktok): van een condoom een beflapje maken, maar wat is het nut daarvan?

Hilariteit op Tiktok. Op het sociale mediaplatform tovert een medewerkster van Sense, het Nederlandse centrum voor seksuele gezondheid, een condoom over tot een beflapje. “Heb spontaan geen zin meer”, aldus een vrouw in de reacties. Het filmpje is ondertussen 1,3 miljoen keer bekeken, en het inspireert anderen om de hack uit te testen. Een van hen is Ella Leyers, die het resultaat toont op Instagram. Maar wat moet je nu met een beflapje? En is het eigenlijk nuttig tijdens orale seks?