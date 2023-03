Twee sterke drankjes en een zacht-zoete vermouth: zo maak je een onweerstaanbare cocktail

Drie keer dertig, meer hoef je niet te onthouden wanneer je deze op en top zomerse cocktail maakt. Het helpt om goede kwaliteit drankjes te mixen, maar als je gin en campari in huis hebt, ben je al voorbij halfweg. Het geheim dat de Free Billie onweerstaanbaar maakt, is een uitstekende vermouth die net iets zachter en zoeter is dan de standaardversie. Cheers!