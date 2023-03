Roepende vrouw verstoort propagandastunt van Poetin: “Het is voor de show!”

De Russische president Vladimir Poetin bracht afgelopen weekend een verrassingsbezoek aan de bezette Oekraïense Donbass-regio. In de zwaar beschadigde stad Marioepol ontmoette hij ‘spontaan’ enkele inwoners die hem bedankten en hun appreciatie voor Rusland lieten blijken. Maar in de video die het Kremlin over de propagandastunt verspreidde, wordt duidelijk dat niet alle inwoners van de Oekraïense stad tevreden zijn met de Russische bezetters. “Het zijn allemaal leugens”, roept een vrouw nauwelijks hoorbaar vanuit de verte. “Het is voor de show!”