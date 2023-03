LIVE. Frank Vercauteren: “Begrijp dat KRC Genk deze selectie door een andere bril bekijkt”

Nog eventjes en de kop is eraf voor Domenico Tedesco. Vrijdag trappen de Rode Duivels de kwalificatiecampagne voor het EK 2024 in gang tegen Zweden, meteen de eerste interland voor de nieuwbakken bondscoach. Op dinsdag 28 maart wacht dan een oefeninterland tegen grootmacht Duitsland. Hoog tijd dus om de troepen te verzamelen en dat gebeurt vandaag al, vanaf 15 uur in Tubeke. Aansluitend geeft Technisch Directeur Frank Vercauteren een persconferentie. Volg het allemaal LIVE bij ons.