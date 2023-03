Boze buurman rijdt met scooter voetbalveld op tijdens wedstrijd in Nederland: “Mijn paarden waren geschrokken van het vuurwerk”

De man vertelde zijn verhaal aan de lokale zender RTV Drenthe. “Mijn dochter is van een paard gevallen, toen moest een traumahelikopter ter plaatse komen. De emoties waren bij mij hoog nu de paarden schrokken van het vuurwerk.”

Kees van der Leest, de voorzitter van Veenhuizen, zit verveeld met de situatie. “We staan er niet zo goed voor op de ranglijst en we moesten spelen tegen Vitesse ’63, de laatste. De jeugd wilde met vuurwerk de ploeg een hart onder de riem steken, maar dat pakte ongelukkig uit. Het is een vervelende zaak, want we willen niemand tot last zijn en moeten ook de veiligheid op het veld te bewaken. We kennen de buurman wel, in de jeugd heeft hij ook bij ons gevoetbald. We gaan met hem in gesprek. Hij handelde ook uit emotie, denk ik.”