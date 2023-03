Jessa Ziekenhuis in Hasselt opent afdeling voor jonge kankerpatiënten

Het Hasseltse Jessa Ziekenhuis heeft een speciale afdeling geopend voor kankerpatiënten tussen 16 en 35 jaar. Jonge kankerpatiënten hebben specifieke noden omdat hun leefsituatie anders is dan bij ouderen. Met name fertiliteit is een erg belangrijk aandachtspunt. Federaal parlementslid Nawal Farih ijvert voor één dergelijke afdeling per provincie.