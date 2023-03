Allan Peiper vindt geen akkoord met Team UAE: “Heel jammer, maar ik moet dit accepteren”

De aangekondigde hereniging tussen ploegleider Allan Peiper (62) en tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar komt er niet. Peiper vond met Team UAE geen akkoord over de invulling van zijn rol als ‘consultant’: “Mijn gezondheid laat me op dit moment toe om betekenisvol te zijn. Maar ook dat kleine venster sluit zich.”

Allan Peiper was in 2020 de architect achter de eerste Touroverwinning van Tadej Pogacar. De beslissende tijdrit op de La Planche des Belles Filles hadden renner en ploegleider toen samen voorbereid.

Vorig jaar besliste Peiper echter om zijn job bij UAE neer te leggen, omwille van een behandeling voor kanker. De voorbije maanden drukten beide partijen hun wens uit om opnieuw samen te werken, maar Het Laatste Nieuws meldt nu dat er toch geen akkoord is gevonden.

Peiper bevestigt dat aan onze redactie: “We kwamen er niet uit hoe we mijn rol strategisch zouden invullen. Uiteraard is dat een ontgoocheling, maar ik moet dit aanvaarden. Zoals we in het Engels zeggen: it takes two to tango. Al wil ik benadrukken: we gaan niet met slaande deuren uit elkaar.”

© Lorenzo Fizza Verdinelli

Peiper wilde bij UAE terugkeren in een rol als consultant: “Ik zou de ploegleiders kunnen ontlasten. Die job is zo druk dag na dag, dat je vaak niet meer de tijd hebt om – bijvoorbeeld op tijdritdagen – echt de puntjes op de i te zetten. Achter de schermen had ik daar een rol in kunnen spelen.”

Peiper voelde zich klaar om zo’n taak op te nemen: “Ik zit in een periode waarin het naar omstandigheden fysiek en mentaal goed met mij gaat. Ik heb nu drie maanden tot mijn volgende check-up. Daarin kan ik betekenisvol zijn. Heel jammer dat dit kleine venster nu ook dicht gaat. Ik ben bijna twintig jaar ploegleider geweest, de koers maakt een groot deel van mijn leven uit. Ik wilde graag terugkeren, maar moet accepteren dat het toch niet kan.”