Franse journalist Olivier Dubois 711 dagen na ontvoering vrijgelaten door terreurgroep

De Franse journalist Olivier Dubois is vrijgelaten, bijna twee jaar nadat hij in Mali ontvoerd werd door een jihadistische groepering. Dat meldt nieuwsagentschap AFP. Hij zou zich nu in Niger bevinden.

Op 8 april 2021 werd Dubois in Gao, in het noorden van Mali, ontvoerd door de jihadistische groepering GSIM, die banden heeft met al Qaeda. De freelance journalist, die sinds 2015 in Mali woont en van daaruit onder meer voor de Franse krant Libération en weekbladen Le Point en Jeune Afrique schreef, was toen op weg om een interview af te nemen van een leider van een terreurgroep.

Dubois is weer een vrij man. — © AFP

De vader van twee maakte zijn ontvoering zelf bekend in een video die op 5 mei 2021 gedeeld werd op sociale media. Sindsdien werden volgens de Franse regering meerdere pogingen ondernomen om hem vrij te krijgen. “We doen alles wat we kunnen”, zei de Franse buitenlandminister Catherine Colonna op 10 december 2022 nog. Sinds de vrijlating van Sophie Pétronin, een Franse vrijwilligster voor een goed doel, in oktober 2020 was hij de enige Fransman die nog vastgehouden werd in Mali.

Maandag was er eindelijk ook voor hem goed nieuws: Dubois arriveerde als een vrij man met het vliegtuig in Niamey, de hoofdstad van Niger, na 711 dagen opsluiting. Op een foto van een journalist van AFP draagt hij een wit hemd en is de opluchting van zijn gezicht af te lezen.