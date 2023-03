Je vagina stomen en je vrijwillig laten steken door bijen: de meest bizarre lifestyletips van Gwyneth Paltrow op een rij

De Amerikaanse actrice Gwyneth Paltrow is momenteel vooral bekend als lifestylegoeroe. Haar gezondheids- en schoonheidsadvies, dat ze deelt via haar site Goop en in interviews, doet echter vaak wenkbrauwen fronsen. Afgelopen weekend veroorzaakte ze nog controverse door haar minimalistische eetgewoonten te delen. Eerder promootte ze al vaginale stoombaden en darmspoelingen met koffie. Maar dat is lang niet alles. De meest bizarre tips van Gwyneth door de jaren heen.