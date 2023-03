Winksele

Maïté en Céleste, de twee twintigers die sinds midden februari een huis kraken in Winksele, verlaten deze week hun kraakpand. Verplicht. De staat – die eigenaar is van het pand – wil het huis verkopen. “Het is frustrerend te beseffen dat het wellicht toch nog jaren leeg gaat staan”, zeggen de twee.