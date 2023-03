110 bestuurders krijgen boete voor gsm-gebruik achter stuur in Heusden-Zolder

Afgelopen weekend heeft de politie 110 bestuurders beboet omdat ze met gsm in de hand reden in Heusden-Zolder. Zeven bestuurders hadden hun gordel niet vastgeklikt.

Zeven kinderen zaten niet vastgegespt en de bestuurders kregen hiervoor een boete. De politie stelde nog 15 parkeerboetes op. Tijdens alcoholcontroles moesten 784 bestuurders blazen. Daarvan hadden er twee te veel gedronken. Daarnaast heeft de politie nog overtredingen vastgesteld zoals onaangepast rijgedrag, lawaaierige uitlaat, negeren van het inhaalverbod en met vier passagiers op de achterbank. Een auto met tijdelijke Franse nummerplaten werden getakeld omdat die niet was ingeschreven en ook geen verzekering had.

Driften

Een 19-jarige Beringenaar is zijn rijbewijs kwijt omdat hij was aan het driften op de parking aan het Brancadiershof. Zijn vrienden keken toe. De vier voertuigen van de vrienden stonden in de buurt. De politie kon de Beringenaar naar de kant halen. Zijn auto werd in beslag genomen en de Beringenaar zal voor de politierechter moeten verschijnen.

Snelheidsboetes

Bij snelheidscontroles op zes plaatsen in de gemeente zijn vorig weekend 386 bestuurders geflitst. In totaal werden 4.244 voertuigen gecontroleerd. Het aantal overtreders bedroeg 9 procent.