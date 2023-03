Brits minister krijgt zware kritiek wegens “ongevoelige” houding tijdens bezoek aan Rwanda

De Britse regering broedt al langer op verregaande plannen om de illegale migratie naar het Verenigd Koninkrijk via het Kanaal een halt toe te roepen. In april vorig jaar al werd onder Bravermans voorganger Priti Patel een akkoord onderhandeld met Rwanda om migranten die illegaal in het Verenigd Koninkrijk zijn terechtgekomen naar het Oost-Afrikaanse land over te vliegen en hen daar onder te brengen. Dat lokte echter enorm protest uit in binnen- en buitenland met verschillende rechtszaken tot gevolg, waardoor het akkoord werd opgeschort in afwachting van de uitspraken ten gronde.

Braverman bezocht het land zaterdag om het beleid te verdedigen, dat ze omschreef als “humanitair” en “medelevend”, ondanks kritiek van mensenrechtenorganisaties en de Verenigde Naties.

Op een foto die viraal ging in het VK, is de minister hardop lachend te zien voor de bouwplaats van woningen voor asielzoekers die door het Verenigd Koninkrijk het land uitgewezen zouden worden. “Dit is Suella Braverman bij een centrum waar ze slachtoffers van mensenhandel en moderne slavernij hoopt uit te zetten,” twitterde een journalist.

Ook haar opmerkingen tijdens een rondleiding in de gebouwen schokten velen: “Deze huizen zijn echt mooi, goede kwaliteit, echt gezellig, en ik hou echt van uw binnenhuisarchitect. Ik heb zelf wat advies nodig,” zei ze tijdens de rondleiding. De minister werd ook bekritiseerd omdat ze journalisten van de BBC en The Guardian, een krant die tegen het plan van de regering is, heeft afgewezen.

In Rwanda zei Suella Braverman dat het een “zegen” zou zijn als uitgezette asielzoekers permanent in dat land zouden worden hervestigd in plaats van in het VK. “Ik zou al mijn critici willen aanmoedigen om Rwanda te bezoeken voor ze verdachtmakingen uiten en ongelooflijk vooringenomen en snobistische meningen geven over wat dit prachtige land te bieden heeft,” voegde ze eraan toe, volgens Britse media.