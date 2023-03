Belgische darters willen toptoernooi in eigen land niet missen, maar moeten door lastige kwalificaties: “Ik ga me dubbel plooien!”

Maandag spelen de acht Belgische profdarters nog hun achtste Players Championship, één dag later is het (nog meer dan anders) bittere ernst. Dan staan in het Duitse Hildesheim de kwalificaties voor de European Tour-manche in Wieze op het programma.

De Belgian Darts Open is de zevende manche van de European Tour, toernooien die buiten het Verenigd Koninkrijk plaatsvinden (dertien in totaal) en waarna de beste 64 spelers zich plaatsen voor het Europees Kampioenschap. Vorig jaar vond de eerste editie plaats in het Oost-Vlaamse Wieze, met veel belangstelling en dus drie dagen volle bak in de Oktoberhalle. Een tweede editie stond dus vrijwel meteen vast en vindt plaats tussen 5 en 7 mei.

Twee Belgen zijn - als de Belgische nummers 1 en 2 op de wereldranglijst - zeker van kwalificatie: Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts. De andere zes tourkaarthouders moeten dinsdag vol aan de bak tijdens de kwalificaties. Het doel: twee keer winnen en dan zijn ze erbij. Dat klinkt simpel, maar dat is het niet. De ‘Eurotours’ zijn lucratief qua prijzengeld voor de wereldranglijst en dus zijn ze grof wild voor alle spelers die buiten de top zestien staan.

“Elke Eurotour is belangrijk, maar als Belg wil je je toch zeker plaatsen voor die in eigen land”, aldus Mike De Decker. Die was er vorig jaar automatisch bij, deze keer niet. “Hopelijk kan ik me plaatsen, we gaan sowieso nog een ‘efforeke’ plaatsen. Vorig jaar was een meevaller (omdat Van den Bergh een gunstige positie had op de European Tour-ranking, red.), het is altijd leuk om het in je schoot geworpen te krijgen. Maar het ligt uiteindelijk aan mezelf, ik moet het doen.”

‘The Real Deal’ is bezig aan een uitstekende periode. Hij haalde met een stevige eindsprint het WK en is op dat elan doorgegaan in het nieuwe seizoen, met onder andere een halve finale op een vloertoernooi. De Decker is zo opgerukt naar de 51ste plaats op de Order of Merit. Maar zich plaatsen voor een ‘Eurotour’, dat blijkt voorlopig een lastig karwei. Hij plaatst zich vaak voor de tweede wedstrijd, maar dan loopt er altijd wel iets mis. Net zoals vorig jaar.

“Het lijkt inderdaad of ik een beetje vervloekt ben op dat vlak”, sakkert De Decker vlak voor hij Masters-winnaar Chris Dobey een 6-0 pandoering verkocht. “Geen idee waarom eigenlijk. Pure pech? Dat kan, je moet ook wat geluk hebben met de loting en zo. Ik gooi eigenlijk al sinds eind vorig seizoen goed en dat heb ik kunnen vasthouden. Het zal wel eens draaien op de qualifiers zeker?”

Dubbel plooien

Vorig jaar plaatste geen enkele Belgisch met een tourkaart (toegangsbewijs voor de Pro Tour, het topniveau in het darts, red.) zich via de kwalificaties. Er komt er nog eentje voor amateurs, maar die is pas begin mei. Brian Raman trad vorige keer op als commentator, nu wil hij darten in Wieze.

“Ik heb geen extra zenuwen”, klinkt het. “Maar het zou wel leuk zijn om voor eigen publiek te kunnen darten. Ik krijg er alleen geen dubbel prijzengeld voor of zo, dus er is niet één ‘Eurotour’ belangrijker dan een anderen. Ik wil hier gewoon graag bij zijn. De sfeer vorig jaar, die was echt geweldig toen. Het wordt niet gemakkelijk, maar ik ga me dubbel plooien en ervoor vechten.”