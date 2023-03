Hasselt

In Hasselt nemen dit jaar 1.233 leerlingen uit 38 lagere scholen deel aan het ‘Groot Voetgangersexamen’ van politie Limburg Regio Hoofdstad. Geen nood: quasi iedereen slaagt, de bedoeling is vooral leerlingen wat tips mee te geven zodat ze veilig en zelfstandig in het verkeer stappen.