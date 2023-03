Israëlische minister van Financiën: “Er bestaat niet zoiets als een Palestijns volk”

“Er is geen Palestijnse geschiedenis, geen Palestijnse taal”, zegt de leider van de Religieuze Zionistische Partij in een toespraak, die in het Hebreeuws werd gehouden. Het bestaan van een Palestijns volk is de voorbije eeuw “door sommige Arabieren in de regio uitgevonden, om de zionistische beweging te bestrijden”.

Die “historische waarheid” moet in de hele wereld worden gehoord, ook in het Witte Huis in Washington, vervolgt de minister. Hij hield de toespraak tijdens een besloten herdenkingsdienst voor de gewezen Franse Likoed-activist Jacques Kupfer, die twee jaar geleden aan een ziekte overleed.

Het Palestijnse ministerie van Buitenlandse Zaken hekelt Smotrichs uitlatingen. Het gaat om “racistische, fascistische en extremistische” uitspraken, die aanzetten tot verdere escalatie, zo klinkt het.

Smotrich had eerder al voor ophef gezorgd met uitspraken over het kleine Palestijnse stadje Huwara. Na een dodelijke aanslag op Israëliërs, had de extreemrechtse politicus geëist dat de staat de plaats zou “uitroeien”. Later nam hij afstand van die opmerking.