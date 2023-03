België maakt twee miljoen euro extra vrij voor Syrische slachtoffers van aardbeving

De aardbevingen van begin februari kostten het leven aan meer dan 55.000 mensen. Miljoenen mensen zijn afhankelijk van humanitaire hulp. De extra middelen van ons land zijn gericht op Syrië. Daar is de situatie volgens Gennez immers nog dramatischer. Door het aanslepend conflict was de humanitaire nood in het land al erg hoog en moesten miljoenen mensen hun hebben en houden achterlaten. Door de aardbeving komen daar nog eens 500.000 mensen bij.

Het Belgische geld gaat naar humanitaire partnerorganisaties van de EU die al langer actief zijn in het gebied en de noden dus goed kennen. De hulp zou zich vooral toespitsen op het beschikbaar maken van onderdak, hygiënische en sanitaire voorzieningen, en medische zorg en medicatie. Eerder gaf ons land 4 miljoen euro aan een VN-fonds dat hulpmiddelen levert aan het rebellengebied in Syrië. Volgens minister Gennez is het belangrijk dat we de solidariteit van de eerste dagen en weken blijven volhouden. “We mogen de Syrische bevolking niet vergeten”, benadrukt Gennez.

Na de aardbevingen stuurde de EU onmiddellijk steun ter plaatse, zoals search and rescue en medische teams, medicijnen, onderdak, enzovoort. In totaal werd bijna 12 miljoen euro vrijgemaakt aan humanitaire hulp om de onmiddellijke noden in Turkije te lenigen, en 10 miljoen euro als hulp aan de Syrische slachtoffers. Ons land stuurde zoals bekend een groot veldhospitaal ter plaatse.