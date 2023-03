Nieuwe rockgroep The Love brengt mooie namen samen

The Love is een project van Hammenaar Bob Belmans, die in het verleden vooral achter de schermen actief was als geluidsman. Nu staat hij voor het eerst ook OP het podium, en dat doet hij niet alleen. In zijn vijfkoppige band spelen onder andere ook Cedric Maes en Kevin Maenen van The Sore Losers. Wij kregen Bob Belmans en drummer Jonas Wellens voor de camera voor een interview over hun debuutplaat.(KaBu)