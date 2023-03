Leerlingen GO Campus Genk Middenschool ontwerpen vuurpijl voor STEM-project

Leerlingen van GO Campus Genk Middenschool hebben recentelijk hun wiskundige en technische vaardigheden tot het uiterste gedreven tijdens een indrukwekkend STEM-project. Het project, georganiseerd door de wiskunde- en techniekleraar, daagde de leerlingen uit om een mini-vuurpijl te ontwerpen en te bouwen, waarbij ze onderzoek deden naar verschillende variabelen, waaronder de brandstof, lengte van de vuurpijl en lanceerhoek.

Tijdens het project leerden de leerlingen over hoeken en grafieken, en moesten ze hun vaardigheden op het gebied van tekenen en aflezen van grafieken toepassen. Het onderzoek werd volgens wetenschappelijke methodes uitgevoerd en de leerlingen werden aangemoedigd om prototypes te maken en te testen.Na de eerste testronde bleek dat de resultaten teleurstellend waren en dat het project verbetering behoefde. De leerlingen gingen terug naar de tekentafel en onderzochten welke variabelen het meeste effect hadden op de prestaties van hun vuurpijl.Met hun vastberadenheid en doorzettingsvermogen slaagden de leerlingen erin om hun mini-vuurpijl te verbeteren. Het project was niet alleen een geweldige uitdaging voor de leerlingen, maar ook een inspirerend voorbeeld van innovatief en vooruitstrevend onderwijs.Het STEM-project toont aan dat GO Campus Genk Middenschool haar reputatie van vernieuwend onderwijs waarmaakt. Door leerlingen uit te dagen om creatief te denken, teamwork te bevorderen en uitdagende problemen aan te pakken, bereidt de school haar leerlingen voor op de uitdagingen van de toekomst.