Slechtziende Robby loopt in november Marathon New York voor het goede doel. — © TV Limburg

Sint-Truiden

Truienaar Robby Swerten gaat zijn grenzen verleggen. Robby is al heel zijn leven slechtziend, maar dat houdt hem niet tegen om zichzelf te ontplooien. De 35-jarige Truienaar gaat in november de marathon van New York lopen.