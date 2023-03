Dertiger steekt man neer in appartement: “Ik wilde hem wakker maken door hem te prikken”

Een 37-jarige man uit Zonhoven riskeert 20 maanden cel omdat hij een kameraad, waarmee hij drugs gebruikt had in zijn appartement in Bilzen, neerstak met een mes. “Hij sliep en ik wilde hem wakker maken door hem te prikken”, klonk zijn uitleg.

Op 6 april 2019 belde de vader van het slachtoffer naar de politie met het verhaal dat zijn zoon was neergestoken op het appartement van de dertiger in Bilzen. De man had een wonde in de onderbuik en moest in het ziekenhuis genaaid worden. Toen de politie een kijkje ging nemen in het appartement, was er niemand meer thuis. “De agenten zagen wel bloedsporen op de deur en het raam. Het appartement lag er wanordelijk bij en binnen zaten er ook nog bloedsporen op de muur. Er werd een slotenmaker gevorderd en eenmaal binnen zagen de agenten een afgespoeld steekmes in de wasbak liggen. In de woonkamer vonden ze drugs”, aldus de Tongerse procureur.

20 maanden cel

Volgens het slachtoffer werd hij onverwacht aangevallen door de 37-jarige man. Buiten de messteken zou de dertiger ook met een stoel op het hoofd van het slachtoffer geslagen hebben. Uiteindelijk kon de man wegvluchten. Omdat het slachtoffer volgens zijn raadsman sindsdien kampt met het posttraumatisch stresssyndroom, wordt er een provisioneel schadebedrag van 5.000 euro geëist.

De aanklager vraagt een celstraf van twintig maanden en een geldboete van 8.000 euro, voor zowel de messteken, het bezit van GHB en speed als het verboden wapenbezit.

Onopzettelijke verwondingen

De dertiger zelf had een eerder bijzondere uitleg voor de feiten. “Hij was in slaap gevallen en hij begon lawaai te maken in zijn slaap. Ik wilde hem wakker maken door hem met het mes te prikken”, sprak de man voor de Tongerse rechter. Volgens zijn raadsman gebeurde het dus allemaal niet opzettelijk. “We kunnen discussiëren of die prikjes kunnen gecategoriseerd worden onder slagen. De verwonding is alleszins onopzettelijk veroorzaakt. Ik vraag een herkwalificatie van de feiten en een eenvoudige schuldigverklaring.”

Vonnis volgt op 17 april.