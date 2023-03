Zwaar verdict voor Yari Verschaeren: Anderlecht-speler heeft scheur in kruisband en is minstens zes maanden out

Het ziet er niet goed uit voor Yari Verschaeren. De eerste onderzoeken wijzen uit dat de middenvelder geraakt is aan de kruisbanden van zijn knie nadat hij zondagavond uitviel op OH Leuven.

Het gaat om een scheur in de kruisbanden waardoor de middenvelder van Anderlecht dit seizoen normaliter niet meer in actie komt. Anderlecht denkt niet dat Verschaeren in 2023 nog speelt.

Dat is sportief een serieuze aderlating voor RSCA, maar ook naast het veld zijn er gevolgen. Verschaeren heeft nu een contract tot 2024 en dus moet er deze zomer bekeken worden of hij kan bijtekenen of zijn laatste contractjaar zou ingaan. Deze blessure compliceert de situatie enigszins.

Al na amper negen minuten zat de wedstrijd voor Yari Verschaeren er op: hij kwam slecht neer toen hij een tackle van OHL-middenvelder Kiyine trachtte te ontwijken en leek zijn knie te verdraaien. Zelf wist hij direct hoe laat het was, en hij moest - in tranen - door twee verzorgers worden ondersteund om het veld te verlaten. Hij verliet het stadion op krukken.

“Yari was een van onze beste spelers dit seizoen en heeft een cruciaal aandeel in de positieve evolutie die dit team de afgelopen maanden heeft doorgemaakt”, aldus coach Brian Riemer. “Zijn blessure is uiteraard een groot verlies voor het team, maar belangrijker is dat we meeleven met Yari die de komende maanden niet bij ons zal zijn. Hij is zo’n belangrijk deel van de Anderlecht-familie. Eén ding is zeker: we zullen er alles aan doen om Yari in 2024 weer op zijn beste niveau te krijgen.”