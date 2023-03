Huisarts vrijuit voor dood Fiona (8), maar wel schuldig aan onopzettelijke slagen: “Ze schoot tekort”

Oostende/Diest

Een 34-jarige huisarts uit Oostende is voor de Brugse strafrechtbank schuldig bevonden aan onopzettelijke slagen en verwondingen aan een achtjarig patiëntje. Hoewel Fiona al een hele week koorts maakte, vond S.V. het niet nodig om haar bijkomend te onderzoeken of door te verwijzen naar een specialist. Het meisje stierf twee dagen na de consultatie, maar daarvoor gaat de dokter wel vrijuit. “De rechter bevestigt dat ze fouten maakte en dat is voor ons het voornaamste”, reageert mama Ylbere (37).