In de rifugio van Luna en Wout ben je even helemaal weg van de wereld: “Liever een afgelegen berghut dan een nine-to-five”

Geen drie seconden heeft Luna Lybeer (28) moeten nadenken toen haar vader, Thomas Siffer, haar drie jaar geleden vroeg om een rifugio uit te baten in de Italiaanse Alpen. Luna was toen 25, maar samen met haar vriend Wout Allegaert (nu 33) smeet ze zich vol overtuiging in het ruwe leven in de afgelegen Val di Togno. Na een loodzware verbouwing is die heerlijke plek eindelijk klaar om gasten te ontvangen. Wij gingen kijken. “Voor wie dat wil, zetten we zelfs de wifi uit.”