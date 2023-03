6 maanden cel geëist voor gevecht op parking dancing Mac Queen in Borgloon

De feiten vonden plaats op 27 april 2019 na een avondje stappen bij nachtclub Mac Queen in Borgloon. Volgens de raadsman van het slachtoffer zat de man in zijn wagen op de parking en werd hij lastig gevallen door een groepje jongeren. “Ze sloegen op zijn auto”, klonk het. De man stapte nadien uit en wandelde terug naar de ingang van de dancing waar hij de jongeren opnieuw tegenkwam. “Mijn cliënt is toen verhaal gaan halen maar kreeg meteen van een van die jongeren een slag op het hoofd. Hij is tegen de grond gevallen en met de ziekenwagen weggebracht”, sprak de advocaat van het slachtoffer. Hij vraagt een schadevergoeding van 5.500 euro.

De procureur sluit zich aan bij dat pleidooi omdat een getuige het verhaal bevestigde. Ze eist een gevangenisstraf van zes maanden en een geldboete van 400 euro voor de beklaagde.

Stank voor dank

De advocaat van de verdachte, meester Gino Houbrechts, is het helemaal niet eens met dat relaas van de feiten. “Dat is hier stank voor dank”, klonk het. “Die man zat ziek in zijn auto en mijn cliënt wilde hem helpen. Hij heeft op de auto geklopt om te zien hoe de fysieke toestand van die man was. Nadien stapte de burgerlijke partij uit, liep naar de ingang en viel mijn cliënt aan. Hij heeft zich dan gewoon verdedigd. Ik vraag de vrijspraak.”

Wat de schadevergoeding betreft vraagt meester Houbrechts om de verantwoordelijkheid te verdelen. “75% is de schuld van de burgerlijke partij en 25% de schuld van de beklaagde. Dat lijkt me redelijk.”

Vonnis volgt op 17 april.