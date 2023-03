Mediatycoon Rupert Murdoch (92) is opnieuw verloofd

Het was de New York post, een Amerikaanse tabloid in de portefeuille van Murdoch, die het nieuws maandag mocht aankondigen. “Ik was erg nerveus”, aldus Murdoch. “Ik was bang om opnieuw verliefd te worden, maar ik wist dat dit mijn laatste liefde zou worden. Dat moet het maar zijn. Ik ben gelukkig.”

De 66-jarige Ann Lesley Smith, die eerder getrouwd was met countryzanger en tv-manager Chester Smith, sprak over “een geschenk van God”. “Ik ben nu veertien jaar weduwe. Net als Rupert was mijn man een zakenman. Hij werkte voor lokale kranten en ontwikkelde radio- en tv-zenders. Ik spreek de taal van Rupert dus. We delen dezelfde overtuigingen.”

De twee kennen elkaar sinds vorige september, bij een ontmoeting in zijn wijngaard in Californië. “Ann en haar man zaten vroeger ook in de wijnhandel. We zijn toen wat aan het praten geslagen en twee weken later heb ik haar opgebeld.”

De bruiloft staat gepland voor de nazomer.