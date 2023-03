Papa van Sanda Dia toont de vuile schoenen van zijn zoon: “Dit is het enige wat me nog rest van hem” 

Het proces rond de dood van Sanda Dia in Antwerpen is maandagmiddag tot een einde gekomen. Momenteel heeft het hof van beroep de zaak in beraad genomen, 26 maart volgt het arrest. “Er is nog één ding dat ik kwijt wil”, zegt Ousmane Dia als hij op de trappen van het gerechtsgebouw de pers te woord staat en de vuile schoenen van Sanda bovenhaalt. “Dit is waarom ik boos ben. Dit is het enige wat mij nog rest van mijn zoon.”