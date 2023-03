Roberto Martinez kan bij Portugal niet rekenen op veteraan Pepe

De Portugese verdediger Pepe zal niet in actie komen in de eerste EK-kwalificatiewedstrijden tegen Liechtenstein en Luxemburg. Dat heeft de Portugese voetbalbond (FPF) maandag gemeld.

De 40-jarige speler van FC Porto kampt met een blessure aan zijn rechterbeen. Hij was in het weekend tegen Braga (0-0) al niet bij de selectie. Pepe stond op de eerste lijst van 26 spelers die vrijdag werd bekendgemaakt door Roberto Martinez, de nieuwe bondscoach van Portugal nadat hij de Rode Duivels verliet na hun teleurstellende uitschakeling in de groepsfase van het WK in Qatar.

Portugal staat op 23 maart in Lissabon tegenover Liechtenstein en reist vervolgens op 26 maart naar Luxemburg.