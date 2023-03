COLUMN Limburgs Landschap - Vroegeling, een plantje met een pervers seksleven

Als er iets is wat ik haat, dan is het ergens te laat aankomen. Een overblijfsel van mijn vorige job. Dus ben ik vaak te vroeg op afspraken of vergaderingen. Misschien is dit wel de reden waarom ik zo veel sympathie heb voor dit plantje: de vroegeling.Een goed gekozen naam trouwens. Althans, vroeger toch. Vroegelingen bloeien als een van de eerste plantjes in onze streken. Ondertussen wordt die taak steeds moeilijker. Want door onze inbreng hebben heel wat soorten het moeilijk om hun normale doen gaande te houden. Te veel warmte, te veel licht, te veel van alles, waardoor de verwarring steeds groter wordt. Zo staan er momenteel wel meer planten volop in bloei die dat normaal nu nog niet doen. Maar dat is een andere discussie.Onze vroegeling blijft zijn naam eer aandoen en begon zijn queeste om als eerste bloempjes te tonen, al ruim een half jaar geleden. In het najaar kiemden de kwistig rondgestrooide zaadjes al en vormden ze een mooi bladrozet. Een kringetje van blaadjes die als doel hebben om een stukje grond te veroveren. In die vorm gingen ze de winter in. Zo kwamen ze met een stevige voorsprong aan de start van de lente. Enkel nog een stengel laten groeien met daarboven een aantal mooie witte bloemetjes. Dat deze aanpak werkt, bewijzen ze door op plaatsen massaal voor te komen. Zo vroeg zijn er nog niet zo veel insecten die helpen om opnieuw zaadjes te maken. Maar ook daar heeft onze vroegeling aan gedacht. Mogelijk zijn ze van adel, want ook in die kringen was er in de boeken die ik las – om hun fortuin te beschermen – al sprake van inteelt. Hoe kom ik bij de adel terecht? Wel, onze vroegeling gaat nog een stapje verder. Inteelt 2.0 zou ik durven zeggen. Ze bevruchten gewoon zichzelf. Het stuifmeel laten ze kwistig vallen op hun eigen stampertjes. Daar komt geen insect aan te pas. Hierdoor blijken er plaatselijk wel wat verschillen te ontstaan bij onze vroegelingen. Zo erg zelfs dat enkele plantenexperts soms twijfelen of ze geen andere soort aan het bekijken zijn. Maar voorlopig zijn het allemaal vroegelingen, met een wat pervers seksleven. Net zoals in de boeken die ik las over de vroegere adel. Maar misschien trek ik te vroeg conclusies?