Zo vader, zo zoon? Beelden tonen hoe Max én Jos Verstappen rivaliteit met F1-teamgenoot Sergio Pérez op de spits drijven

Max Verstappen zette in de allerlaatste ronde van de Grand Prix van Saoedi-Arabië nog even goed aan. Alles om het bonuspunt voor de snelste raceronde te pakken. Teamgenoot Sergio Pérez werd het slachtoffer. De Mexicaan dacht voor het eerst in zijn loopbaan WK-leider te worden, maar kwam bedrogen uit.

De veelzeggende stilte van Pérez in de kamer achter het podium sprak boekdelen. De rel van vorig jaar rond de bewuste crash in Monaco en de ’revanche’ van Verstappen in Brazilië, toen de Limburger zijn teamgenoot weigerde te laten passeren, liggen natuurlijk nog vers in het geheugen. “Er stond een punt op het spel”, was Verstappen zich echter van geen kwaad bewust in Jeddah. “Zeker nu de strijd tussen twee auto’s lijkt te gaan, is het normaal dat ik ervoor ging.”

Pérez keek iets anders tegen de zaak aan. “Mij werd gevraagd een bepaald tempo aan te houden. Ik dacht dat Max hetzelfde te horen kreeg. Hier moeten we het nog over hebben.”

De teamgenoten kijken niet op tegen een mogelijke tweestrijd om de titel. Verstappen: “Als dat het geval is, mogen we tegen elkaar racen en is het simpel: dan wint de beste.” Ook de Mexicaan bekeek het van de zonnige kant. “Zo’n gevecht zou fantastisch nieuws voor het team zijn.”

Maar dat de twee kemphanen elkaar niet echt kunnen luchten, werd nog eens heel duidelijk door een beeld van Jos Verstappen. De vader van en zelf ex-piloot in de F1 kwam terecht in de viering na de zege van Pérez en vond dat allesbehalve leuk. Hij gunde de Mexicaan geen blik.