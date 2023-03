Hoofdaanklager Internationaal Strafhof: “Internationaal arrestatiebevel tegen Vladimir Poetin geldt levenslang”

Het arrestatiebevel dat het Internationaal Strafhof in Den Haag (ICC) heeft uitgeschreven tegen de Russische president Vladimir Poetin, blijft ook geldig als er een einde komt aan de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Dat heeft hoofdaanklager Karim Khan maandag uitgelegd op BBC Radio 4. “Er bestaat geen verjaringstermijn voor oorlogsmisdaden.”, zei Khan.

Het arrestatiebevel kwam er wegens de verantwoordelijkheid van Poetin in oorlogsmisdaden in Oekraïne sinds de Russische invasie in dat land. De arrestatiebevelen tegen Poetin en ook Maria Lvova-Belova, de kinderrechtencommissaris van Rusland, blijven dus voor de rest van hun leven boven hun hoofd hangen, aldus hoofdaanklager Karim Khan. “Tenzij ze voor de onafhankelijke rechters van het hof verschijnen en de rechters ten gronde besluiten een zaak te seponeren”.

Symbolisch

De arrestatiebevelen hebben vooral een symbolische betekenis, een proces lijkt vooralsnog uitgesloten. De Britse advocaat Geoffey Nice, hoofdaanklager van de voormalige Servische leider Slobodan Milosevic in Den Haag, zei dat het arrestatiebevel Poetin als gezochte misdadiger bestempelt. “Het label zal voor de rest van zijn leven blijven hangen, tenzij hij wordt berecht en vrijgesproken of, bijna ondenkbaar, het ICC het arrestatiebevel intrekt,” zei Nice tegen Sky News. “Het arrestatiebevel is een zeer, zeer belangrijke en zeer welkome stap.”