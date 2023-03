3,5 jaar cel geëist tegen Nederlandse voetballer Rai Vloet (ex-STVV) na dodelijk ongeval

In de strafzaak tegen de Nederlandse profvoetballer Rai Vloet, in 2019 even bij STVV aan de slag, heeft het Openbaar Ministerie maandag 42 maanden cel geëist. Ook eiste de officier een ontzegging van de rijbevoegdheid voor de duur van vier jaar.

De 27-jarige middenvelder, momenteel actief bij het Russische Oeral, staat in de rechtbank in Haarlem terecht voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval waarbij de 4-jarige Gio Roos om het leven kwam. Het ongeval vond plaats op de A4 bij Hoofddorp op 14 november 2021.

Slachtoffer Gio (4). — © rr

Vloet wordt ook verdacht van rijden onder invloed. Op de zitting erkende hij sterke drank te hebben gedronken voordat hij in de auto stapte na een vroegtijdig beëindigd feestje in Amsterdam. Vloet zat met een vriend in de auto toen hij rond middernacht op de andere auto inreed, zonder te remmen.

Vloet reed tientallen kilometers harder dan 130 per uur, zei de officier. Ze baseert zich op verklaringen van getuigen. Die noemden snelheden van 150 tot 200 kilometer per uur. Vloet zou vlak voor het ongeluk 203 kilometer per uur hebben gereden, blijkt uit data van zijn eigen auto. De officier houdt een marge aan en gaat uit van 193 kilometer per uur.

Sint-Truiden

De Nederlander voetbalde in 2019 even in de kleuren van STVV, maar kwam daar niet verder dan twee wedstrijden. Daarna trok hij terug naar zijn thuisland, om vorig jaar te transfereren naar het Kazachse Astana FK. Sinds september speelt Vloet voor het Russische FK Oeral.