‘Het Keverziekenhuis’ is het eerste boek van de Beringse Annelies Vanoppen. — © Annelies Vanoppen

Het Keverziekenhuis is het eerste kinderboek van de Beringse Annelies Vanoppen. Als kind was ze letterlijk en figuurlijk allergisch voor insecten, maar dankzij haar twee dochtertjes raakte ze erdoor gefascineerd. “Kinderen kunnen dino’s bij naam noemen, maar van de beestjes in hun eigen tuin hebben ze schrik.”