De beruchte Cape Epic kleurt Belgisch: Wout Alleman klopt Nino Schurter en wint etappe in ‘Tour de France van het mountainbiken’

Mountainbiker Wout Alleman (Wilier-Pirelli) heeft maandag samen met zijn Italiaanse ploegmaat Fabian Rabensteiner de eerste etappe in lijn gewonnen van de Zuid-Afrikaanse Cape Epic. Die achtdaagse rittenkoers voor mountainbikers, de grootste in zijn soort, staat bekend als ‘de Tour de France van het mountainbiken’.

Daags na de proloog, gewonnen door de Zuid-Afrikaan Matthew Beers en de Amerikaan Christopher Blevins, stond de eerste marathonrit van de Cape Epic op het programma: goed voor 98 kilometer met start en aankomst in Hermanus. Na vier uur koers haalden Wout Alleman en Europees kampioen Fabian Rabensteiner het in de sprint voor een mountainbikelegende: de Zwitserse tienvoudige wereldkampioen Nino Schurter en diens ploegmaat Andri Frischknecht.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Nog opvallende namen in de uitslag:

5. Petr Vakoc

7. Vincenzo Nibali

36. Niki Terpstra

40. Haimar Zubeldia

Het is de tweede etappezege in de Cape Epic op het palmares van Wout Alleman, na de zesde rit van vorig jaar. In de voorbereiding op de Cape Epic won Alleman ook al vier etappes en het eindklassement van de Andalucia Bike Race, een hoog aangeschreven zesdaagse Spaanse rittenkoers. De 27-jarige West-Vlaming is een specialist in de marathon, de lange afstand van het mountainbiken.

De Cape Epic duurt nog tot en met zondag. Schurter en Frischknecht zijn de nieuwe leiders in het klassement. De tweede etappe in lijn van dinsdag is liefst 116 kilometer lang, opnieuw met start en aankomst in Hermanus.