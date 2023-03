Verenigingen en scholen de baan op om zwerfvuil op te ruimen

“De verenigingen maakten ruim 140 km gemeente-, gewest- en verkavelingswegen proper”, zegt milieu- en duurzaamheidsambtenaar Liesbeth Lenaerts. “Zij kregen na hun harde werk een portie frietjes en een drankje aangeboden door de gemeente. Op vrijdag deden al 72 leerlingen van basisscholen De Bilter en Kers en Pit hun duit in het zakje. Zij maakten zo’n 17 km afvalvrij in Heers en in Mechelen-Bovelingen. Zowel de deelnemende verenigingen als de scholen ontvangen 15 euro per opgeruimde kilometer van Limburg.net.”

Mooimakers

De hoeveelheid afval bleef dit jaar binnen de perken. “De verenigingen zeggen dat er nu toch minder zakken zijn opgehaald”, vertelt Lenaerts. “Op het resultaat moeten we nog wachten, de grote container blijft nog even aan het administratief centrum staan. We mogen wel de inspanningen van onze vaste Mooimakers niet vergeten, deze vrijwilligers doen het hele jaar door hun ronde doorheen de gemeente. Want sluikstorten en zwerfvuil langs de bermen van invalswegen blijven een probleem.” (frmi)