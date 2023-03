Terwijl Thibaut Courtois lof krijgt, laat Madrileense krant niks heel van Karim Benzema (0/10!) na verloren Clasico

Als Real Madrid dit seizoen nog kampioen wil spelen, zal het stevig uit de hoek moeten komen. De Koninklijke kijkt al tegen een achterstand van 12 punten aan na de verloren Clasico tegen FC Barcelona. Voor AS was Karim Benzema de kop van jut.

De Franse winnaar van de Ballon d’Or speelde niet zijn meest gelukkige wedstrijd. Zijn ploegmakkers vonden Benzema nauwelijks, door de strakke verdediging op de 35-jarige spits. Maar dat lag volgens de Madrileense krant AS vooral aan Benzema zelf.

“Alweer onzichtbaar. Helemaal niets. Hij slaagt er niet in om in balbezit te komen, door zich te laten uitzakken en zo beter aanspeelbaar te zijn. En ook in de zestien was Benzema onvindbaar. Hij is kilometers verwijderd van zijn allerbeste vorm, die hem de Ballon d’Or opleverde. Het is tegenwoordig allemaal zo traag, zonder ritme. Als Madrid hun spits terugkrijgt, hebben ze een schat in handen. Maar ze wachten al een tijdje op die dag en ook nu kwam die niet. Beoordeling: 0.”

© REUTERS

Ook Dani Carvajal (3), Nacho (4), Luka Modric (2), Toni Kroos (4), Valverde (3) en invaller Ferland Mendy (3) werden gebuisd door AS. Thibaut Courtois kreeg het hoogste punt van alle Real-spelers.

“De beste van het team... en verreweg. Courtois was essentieel in de strijd van zijn team en pakte bij 0-0 uit met een spectaculaire redding op een kopbal van Raphina. Hij blijft de meest regelmatige schakel in het team en is week na week betrouwbaar zonder ook maar iets in te boeten qua prestaties. Hij kon ook niets aan de goals doen. Beoordeling: 9.”