Nog geen maand na zijn herverkiezing is de Chinese president Xi Jinping te gast in Moskou. Het is zijn eerste bezoek aan Rusland sinds de inval in Oekraïne. Wat mogen we ervan verwachten? Kan de Chinese leider, die zich profileert als bemiddelaar, Poetin overtuigen de oorlog in Oekraïne te stoppen? Of belooft Peking net steun?