Metejoor toont zijn kleurrijke kledinglijn voor e5

De Belgische keten e5 gaat voor de eerste keer in de geschiedenis van het merk in zee met een bekende Vlaming. Zanger Joris van Rossem, beter bekend als Metejoor, ontwierp een kleurrijke, speelse collectie.

De lijn kreeg de naam RAVØTT x METEJOOR mee en bundelt achttien stuks die heren naar believen kunnen combineren. Voor de ontwerpen zijn verschillende pastelkleuren gekozen, waaronder lavendel, roze en beige: niet toevallig de favoriete kleuren van de Dit is wat mijn mama zei-zanger.

Metejoor in zijn favoriete shirt — © e5

Metejoor focuste bij de broeken uit de collectie op een losse pasvorm omdat hij bewegingsvrijheid op het podium hoog in het vaandel draagt. Hemdjes zijn er in effen schakeringen, maar ook met frivole prints als de outfit wat uitbundiger mag zijn.

Fans van Metejoor zullen hun idool de komende maanden hoogstwaarschijnlijk zien optreden in zijn favoriete creatie: het hemdje met paisleyprint. “Gecombineerd met de beige vest met rits en de losse jeans. Ik kijk er nu al naar uit om deze outfit te kunnen dragen op het podium deze zomer.” De debuutcollectie is sinds 17 maart verkrijgbaar in de e5-winkels en online. Prijzen schommelen tussen 24,99 en 79,99 euro.