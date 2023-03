‘De mol’ kroop weer uit zijn hol, dus Vlaanderen gaat op jacht. ‘Steve’ is al ontmaskerd als Matteo Simoni, maar wie is nu de echte saboteur? Er is al goed gemold, maar was het wel de mol zelf die voor het lage bedrag in de pot zorgde? Of heeft die nu al het afleidingsmanoeuvre van het jaar bedacht? Onze molwatcher zet de beste theorieën op een rij.