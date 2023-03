Sven Pichal geeft lezing over macht van de consument bij Neos Kinrooi

De macht van de industrie op de consument kwam als eerste thema aan bod. Dat reclame een groot effect heeft op ons gedrag als consument is wetenschappelijk bewezen. Waarom koopt men dat duurder merkproduct ofschoon dat goedkopere huismerk misschien even goed is? Waarom denkt men dat elektrische apparaten beter zijn als er 'Made in Germany' op staat terwijl veel onderdelen in China worden gemaakt. Dat olijfolie met een Italiaans logo beter is dan olijfolie van elders? Dit alles heeft te maken met de reclame die wij dag in dag uit te zien en te horen krijgen via de media.Gelukkig bestaan er klanten- en ombudsdiensten, consumentenprogramma’s en wetgeving die een oogje in het zeil houden en ons wijzen op de mogelijk misleidende reclame.Ook de kledingindustrie kwam in deze voordracht aan bod. We worden aangezet om nieuwe kleding te kopen om “in de mode te blijven”, maar misschien kan men wel eens een jaartje overslaan. Na de voordracht was er tijd voor vragen uit het publiek. Het was een leerrijke en boeiende lezing.