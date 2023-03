Het lange parcours van Dario en Amanda: verliefd als tieners, verloofd als twintigers, getrouwd als dertigers

Als tieners waren ze al even liefjes, 10 jaar geleden werden ze een echt koppel, nog een jaar later deed hij totaal onverwacht een huwelijksaanzoek, maar dan duurde het toch nog 9 jaar vooraleer ze trouwden. “Dario is altijd mijn grote liefde geweest, maar er kwam telkens wel iets tussen waardoor dat huwelijk op de lange baan werd geschoven”, aldus Amanda.

Op 11 maart gaven Dario Vetere (33), ophaler bij Limburg.net, en Amanda Vandael (36), huishoudhulp, elkaar het jawoord in de Limburghal in Genk. Het orgelpunt van een romance die eigenlijk al in hun kinderjaren begon. “We waren nog kinderen toen we elkaar leerden kennen”, vertelt Amanda. “Mijn mama en de tante van Dario zijn goede vriendinnen. Ik ging met mijn mama mee naar zijn tante en zo hebben we elkaar ontmoet. Ik moet toen 9 of 10 jaar zijn geweest. We konden het onmiddellijk goed met elkaar vinden.”

Liefjes

“Als jonge tieners zijn we al eventjes liefjes geweest. Maar dat heeft niet lang geduurd. Dario verhuisde met zijn ouders naar Overpelt. De afstand met Genk was een beetje groot als je nog zo jong bent. Bovendien ben ik drie jaar ouder dan Dario. Nu we dertigers zijn, voel je dat leeftijdsverschil niet meer, maar als tiener is het toch wat raar om verkering te hebben met een jongen die drie jaar jonger is. Maar goed, tussen Dario en mij is er altijd een klik geweest. Die is nooit verdwenen.”

© rr

“Bijna 10 jaar geleden zag ik Dario terug op een feestje”, gaat Amanda verder. “Een jaar lang hebben we dan voortdurend berichtjes uitgewisseld. Ik had in die tijd een relatie, maar die was niet zoals het moest zijn. Kort nadat ik weer contact met Dario had, heb ik die relatie verbroken. Op een bepaald moment heeft Dario me dan uitgenodigd om mee te gaan naar een familiefeestje. De dag erna heeft hij gevraagd of ik zijn vriendin wilde worden.”

Juwelier

Dario en Amanda zijn vorige week in het huwelijksbootje gestapt, maar het aanzoek dateert al van 9 jaar geleden. “Dat gebeurde tijdens een weekendje in Blankenberge”, knikt Amanda. “De zus van Dario was er ook bij. Tijdens het shoppen zag ik een prachtige ring liggen bij een juwelier. Dario zei daarop: ‘Ik koop niet zomaar een ring voor jou hé’. Waarop ik vroeg: ‘Hoe bedoel je?’ En toen heeft hij zijn aanzoek gedaan. Dat gebeurde heel spontaan in die juwelierswinkel. Dario had dat vooraf helemaal niet gepland. Ja, dat was een gekke manier om iemand ten huwelijk te vragen. Maar ik heb wel direct ja gezegd. Hij is mijn grote liefde. Ik heb dus niet getwijfeld.”

Waarom heeft het dan nog 9 jaar geduurd vooraleer ze effectief getrouwd zijn? “Tja, er kwam altijd wel iets tussen. Een jaar na dat weekend in Blankenberge was ik plots in verwachting van ons zoontje. De dag nadat Domenico werd geboren, waren we precies twee jaar een koppel. Ook corona heeft voor uitstel gezorgd. Ik hoefde niet noodzakelijk een groot feest met veel toeters en bellen. Maar ik wou wel dat mijn familie er bij kon zijn.”

Notaris

Op 11 maart hebben Dario en Amanda elkaar dan toch het eeuwig jawoord gegeven in de Limburghal. Dat gebeurde tot ieders verbazing alsnog in sneltreinvaart. “In vier weken was alles geregeld”, lacht Amanda. “We hebben pas een eigen huisje in Genk gekocht. Dat gebeurde nadat Dario een zwaar ongeval had. Gelukkig kan hij het nog navertellen. Twee dagen later zaten we bij de notaris. Het blijkt nogal wat voordelen te hebben als je getrouwd bent bij de aankoop van een huis. En dan is het dus snel gegaan.”

“Dario ziet er misschien stoer uit, maar hij heeft een peperkoeken hart. Hij durft ook zijn emoties te laten zien en is best romantisch. Zo verrast hij me wel eens met een ontbijtje. En vooral, Dario is een superpapa voor onze zoon Domenico. Met zo’n man wil een meisje toch trouwen, niet?”