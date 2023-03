KVG Genk voelt de lente tijdens les bloemschikken

Zaterdag 18 maart konden de leden van KVG Genk de handen uit de mouwen steken tijdens een les bloemschikken. Na het succes van vorig jaar had het bestuur beslist om dit voorjaar opnieuw te kiezen voor deze activiteit. "Laat ons de lente in huis halen met een mooi zelfgemaakt bloemstuk", aldus KVG-voorzitter Carine Linsen.

Een 15-tal leden brachten een ontspannen en gezellige namiddag door in zaal Kempengalm in Zwartberg. Het zonnetje zorgde voor lentekriebels. Lesgever Elly Driesen had voor alle benodigdheden gezorgd. Iedereen kreeg een taartvorm in oase, die omgetoverd werd tot een mooi bloemstuk. De hulp van Elly werd links en rechts wel eens ingeroepen. Er werd gelachen, maar ook ijverig gewerkt. Het werden allemaal prachtige exemplaren, die na afloop mee naar huis mochten genomen worden. De namiddag werd afgesloten met een tas koffie en zelfgemaakte wafels, gebakken door vrijwilligerster Marina.